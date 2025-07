il battesimo del palio sfilata corrida e miss i rioni danno spettacolo

Il battesimo del Palio dei Rioni torna a vivere con entusiasmo e passione nel cuore del centro storico. La 33ª edizione promette uno spettacolo indimenticabile, tra sfilate colorate, la tradizionale corrida e l’elegante elezione della più bella. Un evento che affonda le sue radici nel passato, ma che continua a rinnovarsi, portando avanti una tradizione amata da generazioni. Prepariamoci a vivere un giorno di festa, di storia e di emozioni forti…

E’ il grande giorno del battesimo del Palio dei Rioni: l’edizione numero 33 dell’evento dalle 18 in poi animerà tutto il centro storico con la sfilata tradizionale, la corrida e l’ elezione della più bella. La storia del Palio affonda le radici nel passato: nato nel lontano 1959, visse la sua era storica fino al 1964. Poi la tradizione fu ripresa nel 1979 ed ebbe vita fino al 1995 quando vi fu un nuovo stop. La rinascita è avvenuta nel 2008 per mano del Comitato Palio dei Rioni Camaiore in collaborazione con il Comune: la terza vita della tenzone vede ora quattro giornate di giochi, dal 16 al 19 luglio, a cui si affiancano in ‘Aspettando il Palio’ l’elezione di Miss, la Corrida come gara di performance dei rioni e la sfilata storica. 🔗 Leggi su Lanazione.it