LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | riparte la corsa di Bulega

Benvenuti alla nostra emozionante diretta del GP di Gran Bretagna 2025 di Superbike, che si svolge sul leggendario circuito di Donington. La stagione entra nella sua fase cruciale: Nicolò Bulega, con soli 9 punti di vantaggio su Razgatlioglu, affronta una sfida decisiva per il titolo mondiale. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e tutte le emozioni di questa avvincente corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del GP di Gran Bretagna valevole per il Mondiale 2025 di Superbike. Sullo storico tracciato di Donington inizia la seconda e decisiva parte della stagione con la lotta per il titolo ancora apertissima. Sono soltanto 9 infatti i punti che separano in classifica Nicolò Bulega dal turco Toprak Razgatlioglu. Prove libere che hanno sorriso ad Alex Lowes (Bimota). Il britannico con 1:26.544 ha anticipato di appena un millesimo proprio Bulega, con Razgatlioglu vicinissimo a 48 millesimi. I grandi rivali per il successo iridato hanno inoltre lavorato sul passo gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: riparte la corsa di Bulega

