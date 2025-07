Nuova vita per il Podere Ora ospiterà persone fragili e con disabilità

Un vecchio podere si trasforma in un'oasi di speranza e rinascita, diventando un rifugio per persone fragili e con disabilità. Attraverso il Progetto R.I.T.A., questa rinascita si traduce in un’opportunità concreta di avvicinare le persone alla terra, favorendo l'inclusione sociale e la rigenerazione del territorio. Un esempio di come agricoltura e solidarietà possano unirsi per creare un futuro più sostenibile e umano.

Rigenerare immobili dismessi per dedicarli all’agricoltura ed anche all’agri-cultura sociale; ospitando per brevi periodi persone fragili o con diverse abilità per avvicinarli alla terra e per condividere il lavoro nella terra. E’ l’obiettivo, raggiunto, del Progetto R.I.T.A. (Rigenerazione, Inclusione persone con disabilità e anziani, Territorio, Agricoltura socialeagri-cultura), i cui risultati sono stati presentati al Podere ai Biagi di San Pietro in Campo, nel comune di Barga. Ieri mattina è stato mostrato l’edificio rurale che fa parte del Podere che nell’ambito del progetto, (sostenuto con un finanziamento di circa 250mila euro dal GAL MontagnAppennino nel quadro del programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana, all’interno del bando "progetti di rigenerazione della comunità"), è stato ristrutturato e recuperato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova vita per il Podere. Ora ospiterà persone fragili e con disabilità

