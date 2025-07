Henry Ruggeri il fotografo del rock | Ma volevo solo incontrare i Ramones

Straordinaria carriera, tra rock legend e scatti indelebili. Henry Ruggeri, il fotografo del rock, ha catturato con la sua macchina i momenti più iconici di band come i Ramones, Rolling Stones e Metallica, lasciando un’impronta indelebile nel mondo della musica. La sua mostra "Pictures of you" alla Mole di Ancona rende omaggio a questa straordinaria passione. Oggi, alle 18.30, Ruggeri ci racconterà i retroscena di un viaggio attraverso l'anima del rock, un’esperienza da non perdere.

Rolling Stones, ACDC, Ramones, U2, Pearl Jam, REM, Guns N’ Roses, Muse, Kiss, Foo Fighters, Metallica. E l’elenco potrebbe continuare a lungo. Sono tutte band finite nel mirino di Henry Ruggeri, fotografo ufficiale di Virgin Radio, in quasi quarant’anni di attività, ‘sintetizzati’ nella mostra "Pictures of you", che chiude domani alla Mole di Ancona. Oggi (ore 18.30) Ruggeri sarà protagonista di un incontro in cui racconterà la propria carriera, cui seguirà un ‘Rock Party’ con The Fottutissimi e un dj set. Ruggeri, nella mostra c’è un ‘focus’ sui Ramones. E’ il gruppo della sua vita, vero? "Sì, tanto che ho iniziato a fotografare non per fare questo mestiere ma perché volevo conoscerli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Henry Ruggeri, il fotografo del rock: "Ma volevo solo incontrare i Ramones"

