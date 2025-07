Italia-Romania oggi Mondiali pallanuoto 2025 | orario tv programma streaming

Oggi si accendono le emozioni ai Mondiali di pallanuoto 2025 a Singapore: il Settebello di Sandro Campagna debutta contro la Romania, in un match che promette spettacolo e passione. La sfida tra Italia e Romania, trasmessa in diretta su Rai Sport HD, Sky Sport Arena e Sky Sport Mix, sarà il primo capitolo di una competizione imperdibile. Preparatevi a vivere ogni secondo di questa avventura acquatica!

Dopo il Setterosa, √® tempo di debutto ai Mondiali di pallanuoto in quel di Singapore anche per il Settebello. La Nazionale italiana sfida oggi nella prima partita del Gruppo A la Romania in un match che vede ovviamente nettamente favoriti i ragazzi di Sandro Campagna. Il match¬† Italia-Romania ¬†dei¬† Mondiali 2025 di pallanuoto ¬†in programma a Singapore sar√† trasmesso in¬† diretta tv ¬†su Rai Sport HD (58), Sky Sport Arena (201), Sky Sport Mix (211), mentre la¬† diretta streaming ¬†sar√† garantita da Rai Play, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrir√† la¬† diretta live testuale. CALENDARIO ITALIA-ROMANIA MONDIALI PALLANUOTO 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it