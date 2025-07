Dichiarata morte presunta. Menetti sparì nel 2009. Il caso resta un mistero.

Nel 2009, Nicola Menetti è scomparso nel nulla, lasciando dietro di sé un mistero che ancora oggi avvolge la sua sparizione. La famiglia, accompagnata dall’impegno dell’avvocato Barbara Iannuccelli, ha sempre rifiutato l’ipotesi dell’allontanamento volontario, continuando a cercarlo senza sosta. Tuttavia, ieri, un’udienza del tribunale di Bologna ha segnato un triste capitolo: la dichiarazione di morte presunta di Menetti, ponendo fine a un'odissea di speranze e interrogativi irrisolti.

"Gli uomini non spariscono nel nulla". La famiglia di Nicola Menetti, e il loro avvocato, Barbara Iannuccelli, non hanno mai creduto alla pista dell’allontanamento volontario e, dal 2009, non hanno mai smesso di cercarlo nè di provare a trovare piste nuove ed informazioni. Ieri, purtroppo, l’amaro epilogo, sancito da un’udienza del tribunale di Bologna: è stata dichiarata la morte presunta del pensionato sparito il 20 febbraio 2009 da Monghidoro. Il 62enne di Toscanella di Dozza, nell’Imolese, conduceva una vita tranquilla da pensionato insieme alla moglie e alla figlia, Monia. Si dedicava ai suoi hobby e, spesso, andava a trovare la madre, anziana, che viveva in frazione Frassineta di Monghidoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it