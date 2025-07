Strangola una collega dopo la lite sul lavoro

Un episodio inquietante scuote il mondo del lavoro a San Marino: una collega di 62 anni è stata brutalmente aggredita da un collega durante una lite. La Confederazione democratica dei lavoratori sammarinesi denuncia con fermezza questa grave violenza di genere, che mette in luce le emergenze di sicurezza e rispetto sul posto di lavoro. È fondamentale intervenire subito per garantire tutela e giustizia alle vittime, affinché episodi come questo non si ripetano.

Una dipendente di una azienda sammarinese è stata brutalmente aggredita da un collega di lavoro. E’ la Confederazione democratica dei lavoratori sammarinesi a denunciare un gravissimo episodio di violenza di genere accaduto nella mattinata di giovedì scorso. L’uomo avrebbe prima stretto le mani intorno al collo della 62enne frontaliera, cogliendola di sorpresa, fino a farle quasi perdere i sensi e poi, all’intervento dei colleghi per fermarlo, l’avrebbe spinta contro un macchinario, causandole un trauma alla testa. "La 62enne – raccontano dal sindacato – in stato di stato di semincoscienza, è stata poi soccorsa dai dipendenti che hanno chiamato il 118". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strangola una collega dopo la lite sul lavoro

