’In vetta con il bus’ Riscontri positivi per le corse estive a Pian della Fioba

Con grande entusiasmo, la sperimentazione della Linea 66 ha dimostrato di essere un successo durante le corse estive a Pian della Fioba. Questa iniziativa, avviata nel 2019 e ora consolidata, testimonia come il trasporto pubblico possa unire divertimento e praticità , coinvolgendo giovani e famiglie in un modo innovativo. Ecco perché, con soddisfazione, l’amministrazione guarda avanti, rafforzando ulteriormente questo progetto che rende il territorio più accessibile e vivo.

’In vetta con il bus’: la sperimentazione della Linea 66 è ben riuscita. "Siamo contenti del successo e del riscontro che sta ottenendo questa iniziativa, avviata nel 2019 e ormai consolidata sul nostro territorio – dice l’assessora al turismo, Giorgia Garau, dopo il viaggio effettuato ieri sulla linea al fine di rafforzare il progetto –. Il bus era piano e c’erano molti ragazzi e bambini insieme a cittadini che hanno potuto raggiungere Pian della Fioba lungo la bellissima panoramica che si affaccia sulla costa. Autolinee Toscane ha capito che questo è un servizio che devono promuovere loro e così è stato fatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’In vetta con il bus’. Riscontri positivi per le corse estive a Pian della Fioba

In questa notizia si parla di: vetta - pian - fioba - riscontri

’In vetta con il bus’. Riscontri positivi per le corse estive a Pian della Fioba.

Fin sulla vetta... a bordo del bus. Amministratori tra i passeggeri per promuovere la “Linea 66” - Tre corse al giorno di Autolinee Toscane nel fine settimana per raggiungere Pian della Fioba dalla stazione Fs. Da msn.com

Pic nic in vetta sotto le stelle - la Nazione - Pic nic al tramonto in vetta all’Orto Botanico di Pian della Fioba per sfuggire dal caldo torrido. Riporta lanazione.it