La finestra di Puccini Rea & Godard live

Doppio appuntamento con l’eccellenza del jazz europeo: Danilo Rea e Michel Godard si incontrano in “La finestra di Puccini”, un evento unico che unisce le melodie del compositore toscano alla passione dei due musicisti. Domani alle 21:30, nel suggestivo Chiostro di Santa Maria Novella a Firenze, questa fusione straordinaria vi condurrà in un viaggio musicale emozionante, celebrando il potere universale della musica e la magia del dialogo tra generi e tradizioni. Non mancate!

Due dei nomi più importanti sulla scena del jazz europeo – Danilo Rea e Michel Godard – uniti dall'amore per la musica di Giacomo Puccini. Questa è 'La finestra di Puccini', progetto ideato e curato da Toscana Produzione Musica che si terrà domani (ore 21,30) in una location molto suggestiva: il Chiostro Maggiore della chiesa di Santa Maria Novella a Firenze. Danilo Rea, pianista romano tra le leggende viventi del jazz, e Michel Godard, uno dei più raffinati virtuosi di tuba e probabilmente e serpentone – particolare strumento legato alla musica barocca, che lui riscopre nel 1979 – al mondo, si incontrano sul terreno comune della passione per il grande compositore lucchese.

