LIVE Italia-Romania Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA | esordio da non sottovalutare per il Settebello

Benvenuti alla diretta live di Italia-Romania, uno degli incontri più attesi ai Mondiali di pallanuoto 2025 a Singapore. Dopo giorni di preparazione, il Settebello si appresta a sfidare la Romania in un esordio ricco di emozioni e sfide. È il momento di vivere ogni istante di questa partita imperdibile, che potrebbe segnare la svolta del torneo. Restate con noi per non perdere neanche un dettaglio!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Romania, Mondiali pallanuoto 2025, esordio con brivido per il Settebello. Dopo sei giorni di acclimatamento, il Settebello è pronto al debutto. I vicecampioni del mondo in carica sono presenti nel girone A dei 22esimi Mondiali, a Singapore, debutteranno all'Ocbc Aquatic Center contro la Romania allenata dal tecnico Bogdan Rath ma soprattutto dal fortissimo portiere pararigori Tic. Per il primato del gruppo, la sfida principale è in calendario lunedì il 14 luglio nella partita contro i temibili triolimpionici della Serbia.

