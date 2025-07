Aggredisce a morsi una donna | L’ha anche minacciata di morte Verrà integrata la denuncia

Un grave episodio di violenza scuote la comunità di Rosia, dove una donna è stata aggredita e ferita con un morso alla testa, minacciata di morte. La vittima, ancora scossa, si trova in uno stato di paura e insicurezza, temendo per la propria incolumità e quella dei figli. La denuncia sarà integrata nelle prossime ore, ma il dolore e lo sdegno sono già palpabili: la giustizia deve fare il suo corso.

"La donna che ha aggredito e staccato con un morso il padiglione auricolare alla mia assistita si è recata nel luogo dove lavora. Fortunatamente era in ferie. Però non si sente assolutamente sicura, si riguarda persino ad andare in giro in paese con i figli", sottolinea l’avvocato Michela Guerrini. Che ha preso a cuore e seguito da subito l’agghiacciante episodio accaduto la sera del 18 giugno scorso a Rosia. In strada, davanti alla caserma dei carabinieri. "Occorre prendere provvedimenti affinché la donna che l’ha aggredita non possa rappresentare più un pericolo. Ho già pronta un’integrazione della denuncia subito depositata – annuncia – perché, ripensando all’accaduto a mente fredda, dopo il grande choc iniziale, ha ricordato che la donna ha pronunciato, mentre l’aggrediva, una frase con minacce di morte ". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aggredisce a morsi una donna: "L’ha anche minacciata di morte. Verrà integrata la denuncia"

