Furto all’Associazione Poliziotti Italiani Spariti documenti riservati è giallo

Un audace furto scuote l’Associazione Poliziotti Italiani di Milano, dove ignoti hanno forzato l’ingresso e trafugato documenti riservati. La natura mirata dell’azione, concentrata sui piani superiori, solleva inquietanti interrogativi sulla possibile matrice e sugli obiettivi dei ladri. Le indagini sono in corso per scoprire chi si cela dietro questo gravissimo episodio, che mette a rischio la sicurezza e la privacy di molte persone.

La sede milanese dell’ Associazione Poliziotti Italiani, in via Santa Teresa 6, è stata presa di mira da ignoti. I ladri sono riusciti ad entrare forzando la serranda principale nei locali interni. Il colpo sembra mirato: i ladri sono andati al piano superiore, da cui è stata sottratta documentazione riservata. Ora sono in corso le indagini per individuare gli autori del furto. "La natura selettiva dell’azione – spiegano dall’associazione – suggerisce un intento preciso e premeditato, che va ben oltre la semplice azione predatoria. Quanto accaduto rappresenta un atto vile e grave, che colpisce una realtà da sempre impegnata a fianco dei cittadini, delle forze dell’ordine e delle istituzioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it