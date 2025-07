Les Étoiles pour homme La danza parla maschile

Preparati a vivere una serata straordinaria con Les Étoiles pour homme, l’evento che sfida le convenzioni e celebra il talento maschile nel balletto. La scena si anima domani alle 21.30 al Pala De André di Ravenna, con artisti di fama internazionale come Sergio Bernal, Davide Dato e Lloyd Knight. Un’occasione unica per scoprire un lato inedito e potente della danza. Non mancate a questa sfida spettacolare!

L'estate di Ravenna Festival 2025 si chiude domani con Les Étoiles pour homme – un guanto di sfida lanciato a George Balanchine quando sosteneva che "il balletto è donna". La nuova incarnazione del gala internazionale di danza curato da Daniele Cipriani è infatti declinata al maschile. L'appuntamento è alle 21.30 al Pala De André, protagonisti Sergio Bernal, Davide Dato dell'Opera di Stato di Vienna, Lloyd Knight della Martha Graham Dance Company, Matteo Miccini e David Moore del Balletto di Stoccarda, i poeti della danza Sasha Riva e Simone Repele, nonché la "divina" Tatiana Youbetyabootskaya, al secolo Andrea Fabbri, di Les Ballets Trockadero de Monte-Carlo.

