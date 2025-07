Pensionata trovata morta Salma all’obitorio da 11 mesi

Una storia che lascia senza parole quella di Franca Genovini, pensionata di 85 anni trovata senza vita su una sedia ormai quasi un anno fa a Castellina in Chianti. La sua morte, inizialmente considerata un malore, rimane avvolta nel mistero dopo oltre 11 mesi di silenzio e attese. Cosa si nasconde dietro questa tragica vicenda? La verità potrebbe essere più nascosta di quanto si immagini, e le indagini sono ancora in corso.

Quasi un anno che è morta. L’avevano trovata senza vita il 7 agosto scorso su una sedia, in una caldissima giornata d’estate, ma per lei ormai non c’era più nulla da fare. Franca Genovini, 85 anni, un punto di riferimento a Castellina in Chianti perché punto di riferimento della parrocchia locale da anni, era morta. Un malore, si pensò subito. Niente apparentemente faceva pensare ad ipotesi violente. Ma il giallo resta. Perché dopo l’intervento dei Ris nell’abitazione che si trova in località Malafrasca, poco fuori Castellina in Chianti in direzione Siena, sulla vicenda è calato il silenzio. Assoluto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pensionata trovata morta. Salma all’obitorio da 11 mesi

