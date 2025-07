Dissesto pronti due interventi su strade e rete fognaria

Il Comune di Ponzano di Fermo si prepara a intervenire con entusiasmo per affrontare le sfide del dissesto idrogeologico e idraulico, grazie a un finanziamento di 235mila euro proveniente dal Ministero dell’Interno. Tre progetti mirati saranno presto avviati per migliorare la sicurezza e la resistenza delle strade e della rete fognaria, proteggendo il territorio e migliorando la qualità di vita dei cittadini. "Esistono alcune aree che necessitavano di interventi a...

Tre interventi per risolvere problemi di dissesto idrogeologico e idraulico sul territorio di Ponzano di Fermo: presto partirà la progettazione. E’ stato il sindaco Diego Mandolesi, a seguito della comunicazione del Ministero dell’Interno, ad ufficializzare la disponibilità di 235mila euro destinati allo studio e alle progettazioni di tre interventi destinate ad altrettante zone del paese. "Esistono alcune aree che necessitavano di interventi a causa di problematiche che si innescano praticamente in ogni occasione in cui si verificano precipitazioni importanti – spiega Diego Mandolesi –, per questo motivo abbiamo prima effettuato dei sondaggi, e poi inviato una richiesta di finanziamento al Ministero dell’Interno, che ci ha recentemente comunicato di essere stati ammessi a finanziamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dissesto, pronti due interventi su strade e rete fognaria

