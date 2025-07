Gingillo e le strade aperte | Riparto dai Servi? Ci può stare se hanno un cavallo competitivo

Gingillo, il volto noto di Siena, ci guida attraverso le emozioni delle strade aperte e dei servizi, con un'energia contagiosa che si trasmette anche al suo piccolo Dario. Tra ricordi di Palio e progetti futuri, il suo entusiasmo coinvolge chiunque voglia ascoltare. È l'inizio di un racconto che promette ancora molte sorprese, perché a Siena, come sempre, le emozioni non finiscono mai. Restate con noi per scoprire di più.

di Laura Valdesi SIENA "La prima intervista doppia? Dai è ancora presto", scherza Gingillo tenendo in collo il figlio Dario che il 12 luglio compirà un anno. In realtà , in qualche modo prende parte alla chiacchierata cinguettando e borbottando chissà cosa per richiamate l'attenzione di babbo Giuseppe mentre riavvolge il filo del Palio di luglio con l'occhio rivolto ad agosto. Gingillo non ha vinto però ha fatto un palio da protagonista. "Contento sei soltanto quando arrivi primo al bandierino, però quando va male che vada così. Ho dato il massimo e questo mi dà la carica per agosto, sperando di rimontare un cavallo competitivo come è successo a luglio".