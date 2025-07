Brunori Sas da Sanremo a Cattolica | Sul palco mi sento davvero libero

Brunori Sas, da Sanremo all’Arena della Regina di Cattolica, porta sul palco un senso di libertà e autenticità che coinvolge il pubblico. Con il suo “Albero delle noci” tour, Dario Brunori ha conquistato cuori con canzoni profonde, ironiche e poetiche, capaci di emozionare ad ogni nota. Domani alle 21, l’artista si esibirà regalando emozioni intense sotto il chiar di luna, portando avanti la sua straordinaria carica creativa e musicale.

Dal palco di Sanremo a quello dell'Arena della Regina di Cattolica, Brunori Sas (all'anagrafe Dario Brunori) è pronto a incantare il pubblico con l' Albero delle noci tour. Forte dei suoi brani, profondi e coinvolgenti, che mescolano ironia e poesia, il cantautore, compositore e polistrumentista cosentino si esibirà domani alle 21, regalando emozioni al chiar di luna anche con i brani che hanno imbastito la sua carriera fino alla title track che ha conquistato tutti sul palco dell'Ariston, dov'è arrivato terzo meritando pure il premio Bardotti al miglior testo. "L'idea di ritrovare il pubblico in festival, serate all'aperto che sanno essere leggere e profonde insieme, proprio come piace a me, mi dà carica – premette Brunori Sas –.