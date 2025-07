Stabilimento Chimar ecco il defibrillatore

Stabilimento ChimAR si distingue ancora di più grazie all’impegno per la sicurezza e il benessere dei suoi dipendenti. L’headquarter di Limidi di Soliera ha recentemente inaugurato un avanzato impianto di raffrescamento centralizzato e il primo Dae (defibrillatore automatico esterno), simbolo dell’attenzione per la salute e la tutela del personale. “Abbiamo voluto dotarci di un sistema Dae – sottolinea l’ad Marco Arletti – per garantire un intervento tempestivo in ogni emergenza."

Slancio di Chimar (imballaggio industriale) a favore del personale. L'headquarter di Limidi di Soliera si arricchisce del nuovo impianto di raffrescamento per l'area produttiva e della dotazione del primo Dae (defibrillatore automatico esterno). Le unità di raffrescamento sono gestite da un sistema centralizzato. "Abbiamo voluto dotarci di un sistema Dae – evidenzia l'ad Marco Arletti –, dopo che durante il corso di aggiornamento di primo soccorso, sono emersi i vantaggi del dispositivo medico salvavita".

