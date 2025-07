Sindaco con il casco nei cantieri Scuole Arno e teatro alla verifica

Il sindaco di San Giovanni, Valentina Vadi, ha scelto di indossare il casco nei cantieri delle scuole Arno e del teatro, simbolo della sua presenza diretta e dell’impegno per il futuro della città. Una mattinata di sopralluoghi che ha permesso di monitorare lo stato di avanzamento delle opere più importanti, confrontarsi con tecnici e garantire che i progetti procedano secondo i programmi. Quattro le opere al centro della sua attenzione, ognuna pronta a trasformare il volto di San Giovanni…

Mattinata di sopralluoghi, quella di giovedì, per il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi, che ha visitato i principali cantieri attualmente presenti in città e che ormai da tempo sono attivi per dare nuove risposte alle esigenze del territorio. Un'occasione per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e confrontarsi direttamente con tecnici e direzioni dei lavori. Quattro le opere al centro dell'ispezione, tre delle quali finanziate grazie ai fondi del PNRR e una sostenuta da risorse del Ministero per l'ambiente. La prima visita è stata al nuovo nido d'infanzia a Ponte alle Forche, dove i lavori stanno procedendo speditamente e si concluderanno entro l'autunno.

