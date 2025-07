Oggi riapre la spiaggia libera e inclusiva di Capo Marina | i servizi come prenotare

Oggi, sabato 12 luglio, segna un importante passo verso l'inclusività e il recupero del nostro patrimonio naturale: riapre la spiaggia libera e inclusiva di Capo Marina, ora gestita dai Bagni Marina Genovese Srl. Dopo anni di degrado e dibattiti, questa rinascita rappresenta un’opportunità per tutti di godere del mare in un ambiente rinnovato, accessibile e accogliente. Scopri come prenotare e vivere al meglio questa nuova esperienza balneare.

Oggi, sabato 12 luglio, riapre la spiaggia libera e inclusiva di Capo Marina, in corso Italia, affidata alla gestione dei Bagni Marina Genovese Srl. L'area era in condizioni di degrado da anni ed era stata al centro di proteste e discussioni in Comune. I lavori, commissionati dal Comune di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: marina - riapre - spiaggia - libera

Riapre al pubblico la Villa Romana di Patti Marina - Dopo quattro mesi di attesa, i cancelli della suggestiva Villa Romana di Patti Marina riaprono al pubblico, offrendo un viaggio affascinante nel passato e svelando i tesori di un'epoca lontana.

Sabato 12 luglio riapre la spiaggia libera e inclusiva di Capo Marina: servizi potenziati per una piena accessibilità Vai su X

DUINO AURISINA - Riapre lo storico Cohiba in Baia di Sistiana Dopo anni di attesa, la Baia di Sistiana ritrova uno dei suoi luoghi simbolo: ha riaperto il “Cohiba”, lo storico chiosco sul mare che per oltre un decennio ha animato le estati di migliaia di persone c Vai su Facebook

Oggi riapre la spiaggia libera e inclusiva di Capo Marina: i servizi, come prenotare; Genova, riapre la spiaggia di Capo Marina; Genova, riapre dal 12 luglio la spiaggia inclusiva di Capo Marina: prenotazioni aperte.

Genova, riapre la spiaggia di Capo Marina - La spiaggia libera, aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19, ha l’accesso pedonale e carrabile diretto da via del Forte di San Giuliano, con 12 stalli riservati alle persone con disabilità e ai loro ... Scrive ilsecoloxix.it

A Genova riapre la spiaggia libera e inclusiva di Capo Marina: orari e servizi - Le persone con disabilità potranno usufruire dei seguenti servizi: bagni e spogliatoi accessibili, passatoie per il transito sulla spiaggia, sedia JOB e SAND&SEA per l’ingresso in acqua ... Riporta primocanale.it