maltrattava moglie e figlia arrestato

Una terribile storia di violenza familiare ha sconvolto Fusignano, quando i carabinieri hanno arrestato un uomo accusato di maltrattamenti e minacce nei confronti della moglie e della figlia. La richiesta di aiuto di una donna, arrivata a tarda sera, ha portato all’intervento rapido delle forze dell’ordine, che hanno messo fine a un grave clima di paura. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di denunciare ogni forma di abuso in famiglia.

I carabinieri della Stazione di Fusignano hanno arrestato un 63enne, cittadino rumeno, in esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, essendo "gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e minacce ". L’allarme è scattato nella tarda serata dello scorso 29 giugno, quando una donna ha contattato il numero di emergenza 112, richiedendo l’intervento immediato di una pattuglia dei carabinieri a seguito di una violenta lite in famiglia. I militari intervenuti hanno subito compreso la gravità della situazione, anche in virtù degli evidenti segni della lite emersi all’interno dell’abitazione e della testimonianza diretta della vittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it