Bper-Pop Sondrio in porto | adesioni al 58,3%

Con un balzo finale che l’ha portata a raccogliere il 58,3% del capitale della Banca Popolare di Sondrio, Bper chiude con successo la sua Opas e si prende le chiavi di uno degli ultimi baluardi del credito locale italiano. La soglia del 50%, superata grazie al ritocco al rialzo di un euro per azione, segna il punto di svolta: ora Modena può procedere verso la fusione per incorporazione, che richiede l’approvazione dei due terzi dell’assemblea della Popolare. E il voto di maggioranza, con l’ultima raccolta, non è più fuori portata. "È un traguardo importante, per quanto ancora provvisorio", ha commentato l’ad di Bper, Gianni Franco Papa, che vede avvicinarsi l’obiettivo dei 290 milioni di sinergie promesse al mercato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net