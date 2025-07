Storica azienda in festa Scarpe di lusso da 70 anni

riferimento nel mondo delle scarpe di lusso, un ponte tra tradizione e innovazione. Settant'anni di passione e dedizione hanno plasmato un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale, capace di coniugare l’artigianalità classica con le tendenze contemporanee. In questa giornata speciale, celebriamo non solo la storia di Roveda, ma anche il suo futuro radioso nel firmamento della moda di alta gamma. La passione per la perfezione continua a guidare ogni passo.

Settant'anni di storia, tradizione e innovazione. La storica azienda calzaturiera Roveda 1955, nata e cresciuta nel cuore di Parabiago, celebra un traguardo importante che conferma il suo ruolo di eccellenza nel panorama della calzatura di alta gamma. Fondata nel 1955, l'impresa si è distinta sin da subito per la qualità artigianale delle sue creazioni, la cura minuziosa dei dettagli e l'impiego di materiali pregiati. Oggi, Roveda è un punto di riferimento per la produzione di calzature di lusso, interamente realizzate a mano secondo la tradizione manifatturiera italiana, e collabora con alcuni tra i più prestigiosi marchi internazionali della moda.

