Athletic Team Primo anno di grandi soddisfazioni

La cena sociale di fine, fatta al Club Nautico di Marina di Carrara, è stata l’occasione per l’Massa Carrara di festeggiare il’comple’ tra dirigenti, tecnici, atleti e famiglie. L’associazione sportiva presieduta da Vincenzo Genovese ha lavorato alacremente per costruire le solide fondamenta di un settore tecnico che, sotto l’egida del coordinatore tecnico Giuseppe Mannella (nella foto), vede davanti a sé un roseo futuro. A livello organizzativo il nuovo sodalizio si è già fatto apprezzare allestendo lo scorso maggio la sua prima manifestazione, la Giornata Cds Fidal Interprovinciale, che al campo scuola di Massa ha coinvolto atleti dalle provincie di Massa, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Grosseto con grande successo di iscritti (oltre 500) e di pubblico. A luglio è stata la volta dei Campionati Toscani Assoluti di corsa in montagna con un suggestivo percorso snodatosi lungo le colline del Candia.