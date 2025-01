Ilfattoquotidiano.it - Voci di Gaza – “Felice per la tregua. Ma nel cuore rimane la tristezza per i nostri morti”. Appello a Tajani: “Sblocchi subito i fondi per la Palestina”

Le principali Organizzazioni della Società Civile (OSC) italiane hanno inviato una lettera al ministro degli Esteri, Antonio, chiedendo lo sblocco immediato deidestinati alla crisi umanitaria e l’ulteriore stanziamento diadeguati a rispondere alla gravissima crisi in atto nel Territori occupati. Cone Cisgiordania in ginocchio, oltre 6 milioni di euro stanziati per interventi vitali rimangono bloccati, aggravando una situazione già drammatica.Le Osc italiane (Aoi, Cini, Link2007 e la Piattaforma delle Osc italiane in Mediterraneo e Medio Oriente) sottolineano l’urgenza di un ruolo più attivo dell’Italia nella risposta a questa crisi, attraverso la riattivazione del sostegno del ministero degli Affari esteri e della cooperazione Internazionale (MAECI) e dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).