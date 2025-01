Lettera43.it - Unieuro nomina il cda: Martinez presidente, Olivieri Country manager Italia di Fnac Darty

Novità in casa, che dopo la recente acquisizione da parte del Gruppoe la revoca da Piazza Affari hato il nuovo cda. Durante l’assemblea degli azionisti, che si è tenuta a Milano giovedì 23 gennaio, è stata svelata la composizione del Consiglio d’amministrazione. Resterà in carica fino all’approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello che si chiuderà il 28 febbraio 2025. Ilè Enrique. Gli altri componenti sono Tiffany Foucault, Jean-Brieuc Le Tinier, Branislav Miskovic e Martin Plavec. È stata anche annunciata ladell’attuale direttore generale, Maria Bruna, adel Gruppo. Una scelta che sarà formalizzata il 29 gennaio, durante la prima riunione del cda.Chi è Maria BrunaLa nuovalavora per il gruppodal settembre 2015 e ha svolto diversi ruoli, come direttore della Business Unit Digital e Chief Omni-Channel Officer.