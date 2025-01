Gamberorosso.it - Una città del Belgio è piena di biscotti e cioccolatini a forma di mano

Nel cuore di Anversa, la Grote Markt è la principale piazza dellafiamminga. È fiancheggiata dal Municipio e dalle antiche case delle corporazioni, splendidi esempi di architetture gotiche e rinascimentali. Al centro, si erge la Fontana del soldato roSilvio Brabone, realizzata nella seconda metà dell’Ottocento. Molti la guardano di sfuggita, e in effetti scompare un po’ di fronte agli sfarzosi edifici che la circondano, senza soffermarsi sulla sua storia che è legata a quella dellae dei suoi dolcetti tradizionali.di, foto di Milo Profi/Visit FlandersGiganti e soldatiChe c’entranocon la fontana dedicata a un soldato ro? Vi starete giustamente domandando. C’entrano eccome. Secondo un’antica leggenda locale, Brabone sconfisse in combattimento il gigante Druon Antigoon che esigeva un pedaggio da chiunque volesse attraversare la Schelda (il corso d'acqua che taglia in due la).