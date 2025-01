Gamberorosso.it - Più dealcolati e meno vini a bassa gradazione alcolica. I consumatori UK dettano la linea

Tra, i britannici preferiscono i primi. Lo rilevano i più recenti dati Iwsr (istituto londinese specializzato in ricerche di marketing) sui consumi delle bevande alcoliche nel mercato Uk, secondo cui nel 2024 le vendite dino-alcol hanno incrementato i volumi dell'8 per cento rispetto al -5 per cento di quelli low-alcol. Elemento su cui riflettere, soprattutto se si considera, da un lato, che il Regno Unito rappresenta uno dei primi tre mercati per l'Italiacola, spesso anticipatore di tendenze future, come avvenuto ad esempio con l'ascesa dello zebra-striping che sta conquistando i più giovani e, dall'altro lato, che si tratta di una piazza dove i volumi di bevande no-low sono stimati in raddoppio entro il 2024. In particolare, con la fetta del mercato no-alcol che dovrebbe viaggiare a una velocità del +7% annuo a volume da qui al 2028.