Tuttivip.it - “Perché hanno cacciato Federica”. Grande Fratello, si scopre dopo la puntata: che imbarazzo

Leggi su Tuttivip.it

Uno dei momenti più attesi di questa edizione delè finalmente arrivato. Il pubblico da casa ha deciso chi tra gli ex concorrenti in gara al televoto per il ripescaggio avrebbe avuto l’opportunità di rientrare nella casa e riaprire il proprio percorso nel reality.giorni di votazioni, il verdetto è stato svelato durante una serata carica di tensione e colpi di scena.La suspense è cresciuta minutominuto quando il conduttore Alfonso Signorini ha preso in mano la busta contenente i risultati. A sorpresa, la prima a rientrare nella casa è stata Helena, che ha conquistato il pubblico con un impressionante margine di voti. A seguire, è stato il turno di Eva, e successivamente di Jessica.Ma il vero momento clou si è avuto con il quarto e ultimo posto disponibile per il rientro.