Nightbitch | recensione in anteprima del film di Disney+

, il nuovoSearchlight Pictures scritto e diretto da Marielle Heller, sarà disponibile in Italia dal 24 gennaio in esclusiva su. Marielle Heller fornisce la sua visione satirica e unica al lungometraggio basato sull’acclamato omonimo romanzo di Rachel Yoder.Amy Adams è stata nominata come “Miglior Attrice Protagonista – Musical o Comedy” ai Golden Globe Awards per. Oltre all’attrice candidata a sei Oscar®, il cast è composto da Scoot McNairy, Arleigh Snowden ed Emmett Snowden al loro debutto cinematografico. Una donna (Amy Adams) mette in pausa la propria carriera per diventare una madre casalinga, ma presto la sua nuova vita domestica prende una piega surreale. Searchlight Pictures presenta, prodotto da Anne Carey, p.g.a., Marielle Heller, p.