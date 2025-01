Tvplay.it - Milan senza parole, è saltato tutto all’ultimo

Leggi su Tvplay.it

Sono ore febbrili in casa. I rossoneri sono impegnati su più trattative, una è saltata a un passo dalla definizioneManca poco più di una settimana alla conclusione della sessione invernale di calciomercato e ilè alla ricerca di rinforzi in vista di una seconda parte di stagione nella quale i rossoneri, oltre ad affrontare la fase a eliminazione diretta di Champions League, devono assolutamente risalire in classifica in Serie A per tornare a disputare, anche il prossimo anno, la massima competizione europea per club., è– Tvplay.it (Foto LaPresse)In attesa di ufficializzare Walker, ilcontinua a trattare Santiago Gimenez, diventato la priorità assoluta in attacco. L’ultimo aggiornamento di Sky riferisce di un accordo ormai raggiunto con l’attaccante messicano che ora proverà a forzare per la cessione immediata, ipotesi sulla quale il Feyenoord è ancora irremovibile a meno di un’offerta irrinunciabile.