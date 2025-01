Thesocialpost.it - Maxi richiamo alimentare: ritirati dal mercato marmellate, pesto e conserve per rischio botulino

Leggi su Thesocialpost.it

Il Ministero della Salute ha annunciato un importantedal commercio di numerosi prodotti alimentari a marchio Mentuccia a causa deldi contaminazione da tossina botulinica. Il provvedimento, adottato in via precauzionale, riguardaprodotte dall’azienda Mentuccia di Zavone Anita, con sede a Milazzo, nella città metropolitana di Messina.Motivazioni e prodotti interessatiIl ritiro è stato disposto a seguito del rilevamento di un possibilemicrobiologico per i consumatori. Secondo quanto riportato dagli avvisi didatati 22 gennaio, sono ben 16 i prodotti coinvolti, confezionati in vasetti di vetro di vario peso e con differenti lotti e scadenze.Ecco l’elenco dei prodotti soggetti al:Aperitivo Salinaro (vasetti da 180 g), lotto AS178/23, TMC 08/2026;Caponata di melanzane con capperi di salina (vasetti da 180 g), lotto C310/24 (TMC 10/2026) e lotto C109/23 (TMC 09/2025);Composta di pomodoro piccante (vasetti da 210 g e 100 g), lotti COP201/24, COP410/24 (TMC 10/2026) e COP111/24 (TMC 11/2026);Composta di cipolle in agrodolce (vasetti da 210 g), lotti CC2210/24, CC2110/24 (TMC 10/2026) e CC198/24 (TMC 08/2026);Confetti di pomodoro (vasetti da 180 g), lotto AL31124 (TMC 11/2026);Mostarda di peperoni piccante (vasetti da 210 g e 100 g), lotti MOP178/24 (TMC 08/2026), MOP1910/24, MOP1810/24 (TMC 10/2026) e MOP305/24 (TMC 05/2026);Oro di Salina (vasetti da 180 g e 85 g), lotti OS234/23 (TMC 04/2025), OS285/23 (TMC 05/2025), OS013/23 (TMC 03/2025) e OS510/24 (TMC 10/2026);Pomodori secchi sott’olio (vasetti da 180 g), lotti PS110/24 (TMC 10/2026) e PS081/24 (TMC 01/2026);Confettura extra di fichi con mandorle (vasetti da 210 g), lotto CFM296/24 (TMC 06/2026);Confettura extra di fichi (vasetti da 210 g), lotti CF194/24, CF206/24, CF216/24, CF276/24, CF286/24 (TMC 06/2026);Marmellata di arance amare (vasetti da 210 g), lotto Ma253/24 (TMC 03/2026);Marmellata di cedro e malvasia (vasetti da 210 g e 100 g), lotti MCM712/24 (TMC 12/2026) e MCM081/25 (TMC 01/2027);Marmellata di mandarini (vasetti da 210 g), lotto MM212/24 (TMC 02/2026);Paté di agrumi con mentuccia e mandorle (vasetti da 180 g), lotti PA2111/24 (TMC 03/2026) e PA213/24 (TMC 11/2026);Paté di melanzane con mentuccia (vasetti da 180 g), lotti PM048/23 (TMC 08/2025), PM119/23 (TMC 09/2025), PM1610/24, PM210/24 (TMC 10/2026);alla Filicudara (vasetti da 180 g, 85 g e 580 g), lotti PF163/24, PF183/24, PF203/24, PF193/24 (TMC 03/2026).