Laprimapagina.it - Londra. Il Governo Laburista punta sull’espansione degli Aeroporti per stimolare l’economia

Ilbritannico, guidato da Keir Starmer, ha annunciato piani ambiziosi per l’ampliamento dei principalidel Regno Unito, compresa la tanto discussa costruzione della terza pista di Heathrow. Nonostante le proteste del passato da parte di ambientalisti e comunità locali nell’ovest di, l’esecutivo intende procedere per rilanciare un’economia stagnante.Secondo quanto riportato dalla BBC, il piano prevede anche l’approvazione di una seconda pista per l’aeroporto di Gatwick e un aumento della capacità dello scalo di Luton. L’obiettivo è contrastare i risultati economici deludenti registrati dal Labour da luglio, con critiche crescenti rivolte alla Cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves, soprattutto dopo l’allarme sul debito e il calo della sterlina.Thomas Woldbye, amministratore delegato di Heathrow, aveva sottolineato a dicembre la necessità di una “guida chiara” da parte dele la realizzazione della terza pista, promessa da tempo ma mai concretizzata.