Le coltellate, la condanna e la beffa: il poliziotto Christian Di Martino non vedrà un euro. Hassine Hamis è nullatenente

Milano – Tentò di uccidere con treal torace e due all’addome il viceispettore della Polizia,Di, intervenuto a bloccare il lancio di pietre sui treni in corsa alla stazione di Lambrate. L’agente riuscì a salvarsi solo grazie all’intervento tempestivo dei colleghi e ad un eccezionale intervento chirurgico all’ospedale Niguarda., 37enne marocchino irregolare, con 22 alias, per questo è statoto a 12 anni e 2 mesi di reclusione dalla gup Silvia Perrucci, in abbreviato, rito che prevede lo sconto di un terzo della pena. L’accusa, il pm Maura Ripamonti, aveva chiesto unapiù severa, 13 anni e 4 mesi per la sfilza di reati commessi: tentato omicidio, resistenza, lesioni nei confronti di altri due agenti, porto del coltello (lungo 30 centimetri con lama di 20) e false attestazioni sull’identità.