Lanazione.it - Ladri acrobati all'assalto dei negozi, tre furti in un mese nel forno di nonna Silvi: “Non ci sentiamo tutelati”

Montelupo Fiorentino (Firenze), 24 gennaio 2025 – Doppio blitz nella stessa notte e con le stesse modalità. Nel mirino dei malviventi sono finite due attività molto conosciute a Montelupo Fiorentino, ilMartini in via Asia (a due passi dalla gioielleria Punto Oro dove nelle settimane scorse si è verificata una rapina a mano armata) e lo storicoo di alimentari da Marcella in Corso Garibaldi. In entrambi i casi, i‘equilibristi’ hanno agito indisturbati nella notte tra mercoledì e giovedì arrampicandosi a tre metri di altezza sopra la porta d’ingresso per calarsi da lì, all’interno dei locali, sfruttando spazi angusti, dove muoversi risulta davvero difficile. “Sono entrati dalla fessura in vetro sopra la porta per la presa d’aria, ci vuole coraggio – dice Elisabetta Scardigli, titolare della bottega alimentari –.