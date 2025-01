Ilrestodelcarlino.it - La riviera si mette in vetrina a Stoccarda

Ci sono importanti imprenditori di Cesenatico, Gatteo a Mare e Savignano Mare, alla fiera Cmt di, dove si sta svolgendo il primo appuntamento internazionale dell’anno per la promozione turistica. Sino a domenicasarà al centro del mercato delle vacanze en plein air, viaggi e tempo libero. Gli operatori romagnoli promuovono in Germania la vacanza balneare, le bellezze della, le tipicità enogastronomiche, il cicloturismo, arte e cultura. Sono 13 i privati presenti allo stand coordinato da Apt Servizi Emilia-Romagna all’interno della Caravan Motor Touristik (Cmt), e fra questi in rappresentanza della provincia di Forlì-Cesena ci sono il Cesenatico Camping Village, il Pineta sul Mare, il Family Club Hotel - Gatteo Mare e Cesenatico, l’agenzia viaggi Atico Mare di Adac Federalberghi Cesenatico, il consorzio Cesenatico Bellavita, il Club del Sole che ha sede a Forlì e il Camping Villaggio Rubicone di Savignano Mare.