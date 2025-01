Calciomercato.it - Inter, spettro Premier e non solo: assalto da almeno 45 milioni

I nerazzurri valuteranno eventuali proposte per i propri big la prossima estate: dall’Inghilterra l’insidia principale per l’uomo più in forma del momentoL’per ora in questo mercato è rimasta a guardare, non si è mossa né in entrata né in uscita. Qualche problemino l’ha avuto in difesa, ma Simone Inzaghi ha rassicurato sul rientro di Francesco Acerbi, che una volta tornato ricomporrà tutto il pacchetto arretrato al completo con Pavard già a disposizione da diversi giorni. E allora spazio a qualche investimento sul futuro, con l’arrivo del giovanissimo Tomas Perez dall’Argentina che sembrava cosa fatta. Ma ora la questione è in stand-by.Giuseppe Marotta (LaPresse) – calciomercato.itTante voci anche su Gigio Donnarumma per la prossima estate, ma lo stesso portiere per ora ha allontanato l’addio al PSG dicendo di desiderare il rinnovo.