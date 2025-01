Ilrestodelcarlino.it - Imprese e incentivi alla digitalizzazione, semplificazioni in arrivo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Oltre un centinaio i partecipanti collegati al webinar su Transizione 4.0 e 5.0 e le ultime novità sugli strumenti agevolativi promosso Confà digitale e Confartigianato Federimpresa Cesena. Il quadro normativo relativo agliper lae la transizione energetica delleè in costante evoluzione. Le recenti modifichemisura Transizione 4.0 hanno introdotto restrizioni per le aziende e alcune importanti novità si prospettano sulla Transizione 5.0. In particolare, il Governo intende semplificare i criteri di accessoTransizione 5.0, agevolando gli investimenti per la sostituzione di beni ammortizzati da oltre 24 mesi. Il o Webinar promosso dComunità digitale di Confartigianato è stata un’opportunità preziosa per riflettere su questi aspetti e fornire indicazioni utili per affrontare con efficacia le sfide della transizione.