Il mondo sulla punta dell'ago: al Superstudio Maxi c'è la Milano Tattoo Convention 2025

, 24 gennaio– Un universo in continua evoluzione ed espansione: con il suo ingresso nel “mainstream”, l’arte del disegnopelle ha conquistato nuovi appassionati e ampliato i suoi spazi nella cultura di massa. Normale, quindi, che gli eventi dedicati al tatuaggio, siano sempre più partecipati e ospitati in vere e proprie arene. www.imagefactory.it È il caso, questo, della, in programma alnel week-end da venerdì 31 a domenica 2 febbraio. Con la partecipazione di oltre 500 tatuatori di fama internazionale, questo evento annuale, diventato un punto di riferimento per gli appassionati di tatuaggi, artisti e semplici curiosi, ha attirato l'attenzione non solo in Europa, ma in tutto il. Fra le centinaia di stand presenti sarà possibile trovare al lavoro una leggenda deldel, ovvero Gianmario Fercioni, storica figura del tatuaggio italiano, fondatore del primomuseum italiano e di uno dei primistudio milanesi ancora oggi situato nel cuore di Brera.