Lanotiziagiornale.it - “Il ministro Nordio e il governo ci vogliono solo punire perché siamo indipendenti”: parla Arbore (Anm)

“Ciò che sta a cuore a questouna volontà probabilmente punitiva nei confronti di una magistratura che rivendica semplicemente quella autonomia e indipendenza che sono le stelle polari fissate dalla Costituzione”. Parola di Angela, magistrato membro della Giunta Anm. A lei abbiamo chiesto di commentare questa settimana di “fuoco” sul fronte giustizia, che si concluderà oggi con le manifestazioni dei magistrati durante le inaugurazioni dell’anno giudiziario., prima con la relazione alle Camere, ieri con il suo intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario in Cassazione, il Guardasigilli ha ribadito che con la separazione delle carriere non esiste alcun pericolo per l’indipendenza del pubblico ministero,la sua “stella polare” è l’indipendenza dei poteri.