Sport.quotidiano.net - Il capitano Tizi. "Tolentino, approccio giusto. Ma ora vogliamo i punti»

"Con il Fabriano Cerretotornare a fare, veniamo da un momento non felicissimo a livello di risultati, ma l’atteggiamento della squadra è sempre stato quello". Carica ililLorenzo, in vista della prossima partita casalinga dei cremisi contro il Fabriano Cerreto. "Le ultime due settimane sono state difficili a livello di risultati – dice ilcremisi –, gli episodi hanno pesato moltissimo in entrambe le partite, e complice qualche assenza abbiamo fatto fatica a riprendere l’avversario da situazioni di svantaggio. Mancano diverse partite ancora alla fine del campionato e dobbiamo ritrovare subito la fiducia e i risultati perché abbiamo tutte le possibilità per fare bene". Una sfida molto particolare per, ex della gara, emozione particolare per lui affrontare il Fabriano.