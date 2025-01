Ilgiorno.it - I figli di Ragnar e Lupa a spasso per il Tonale: le fototrappole svelano come stanno i cuccioli più giovani del branco

Passo del(Brescia) – Gli ultimi tredeldi lupi deldi, scomparsa recentemente dall’Alta Val Camonica dove non ci sono più tracce di lei, sono nati tra maggio e giugno e sono stati ritratti dalle foto-trappole del Parco Nazionale dello Stelvio Lombardia. Negli scatti paiono godere di ottima salute e essere nel pieno delle loro forze di esemplari novelli, che una volta adulti sceglieranno se rimanere incol resto della famiglia o disperdersi e raggiungere altre zone. Secondo gli esperti del parco dello Stelvio Lombardia, attualmente in circa 600 chilometri quadrati, situati tra Val Camonica e Valtellina, vivono 20 lupi. Oltre ai tre, due lupi deldi Fuorn in Svizzera avrebbero scelto di risiedere in Valfurva, dove si contano quattro esemplari.