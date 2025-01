Chiara Galiazzo canta ‘Valore’ il brano escluso da Sanremo 2025 e dice | Orrore per chi giudica solo l’aspetto

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “In questi anni in cui mi sono fermata ho avuto la possibilità di scrivere, incontrare persone e fare un sacco di esperimenti musicali. E questo mi ha permesso di conoscermi meglio, cosa sempre un po’ difficile in una carriera iniziata molto velocemente”., in occasione dell’uscita del suo nuovo, si racconta con grande sincerità all’Adnkronos: dalla vittoria di X Factor nel 2012 alla pausa dalla musica, presa per gestire lo stress, alla recente esclusione da, fino ai temi caldi che tengono banco nella musica, come il ‘caso’ Tony Effe e l’utilizzo dell’autotune: “In una gara dovrebbero avere tutti le stesse armi’, di. Con ilè tornata sulla scena musicale dopo una pausa di 4 anni: “Ho lavorato molto su me stessa e tutto ciò che ho investito in esperienze e terapia psicologica mi sta tornando utile anche ora.