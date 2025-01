Ilfattoquotidiano.it - The Bold Champions | Le pagelle sulle notti europee: Lautaro da 8, Bayern (4) e City (3) appese a un filo. Cannavaro stecca l’esordio

Quattro squadre italiane con vista sugli ottavi di finale: una buona notizia per il nostro calcio e i suoi conti economici sgangherati. All’Inter basta un punto al Mezza con il Monaco per l’accesso diretto, Milan e Atalanta per chiudere tra le prime otto devono vincere a Zagabria e Barcellona, mentre è più complicato il discorso per la Juventus: battere il Benfica è fondamentale, ma l’eventuale sorteggio dei playoff non si annuncia rassicurante. E poi: il crollo del Manchestera Parigi, il ko delMonaco a Rotterdam, l’acuto del Real Madrid (secondo i dati Deloitte primo club a superare un miliardo di entrate nella Football League Money), la splendida follia di Benfica-Barcellona, fino alla festa di Bologna che saluta l’Europa conquistando il primo successo contro il Borussia Dortmund (esonerato a fine match Nuri Sahin): tanta polpa nella settima e penultima giornata di