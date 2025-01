Ilgiorno.it - Slow Mill. Improvvisazione e socialità

Oliva A pochi passi dal cuore di Milano, nel quartiere Isola, c’è un luogo dove cultura, teatro e impegno sociale si intrecciano. Gestito dall’associazione italo-albanese non profit “Dora e Pajtimit“ (La mano della riconciliazione),rappresenta un faro per la comunità, proponendo attività che spaziano dai laboratori teatrali ai seminari, con l’obiettivo di favorire la convivenza. Fondato per intervenire nei territori segnati da problematiche sociali, il centro utilizza il teatro come strumento per affrontare traumi, disagi e isolamento. Grazie a collaborazioni prestigiose, l’associazione lavora per offrire nuove prospettive, soprattutto ai giovani, stimolandoli a trovare il proprio equilibrio attraverso il potere trasformativo dell’arte. Manon si ferma qui. Nel 2025, inaugura una nuova stagione di creatività con “Imprevisti Mercoledì 2025“, una rassegna di spettacoli comici direalizzati in collaborazione con la compagnia Imprevisti Su Misura.