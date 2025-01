Cityrumors.it - Sigarette, sigari e tabacco: scattano ufficialmente gli aumenti

A partire da oggi, giovedì 23 gennaio,gliin Italia per le: quanto inciderà sulle tasche dei fumatoriBrutte notizie per i fumatori (o forse buone, dipende dai punti di vista e dalla lungimiranza): da oggi, giovedì 23 gennaio 2025,i nuoviper. Non esattamente un’altra stangata.gli– Cityrumors.itSe nei mesi scorsi si era parlato di una possibile “tassa di scopo” che avrebbe fatto lievitare il prezzo delledi ben 5 euro a pacchetto (sul modello di quanto accade da tempo in altri Paesi), in realtà quell’emendamento non è stato approvato.Tuttavia, come anticipato dalla Legge di Bilancio 2023 e poi ritoccato dalla Legge di Bilancio 2024, un aumento era previsto per il 2025.