Tpi.it - Santanchè, nuove rilevazioni di Report sulla vendita di Visibilia a Wip Finance: l’uomo che ha curato l’affare è indagato per associazione a delinquere, riciclaggio ed evasione fiscale

Casorivelazioni di: chi è Altair D’Arcangelo,che haladirivelazioni sul caso: la recentedella società, al centro di due procedimenti giudiziari a carico della ministra del Turismo Daniela, è stata curata da un uomo d’affariper, frode,e auto. A rivelarlo è un’inchiesta giornalistica del programma tv, nella puntata che andrà in onda domenica 26 gennaio su Rai Tre.Il soggetto in questione si chiama Altair D’Arcangelo ed è il business developer della Wip, la società di consulenza svizzera a cui Santanché ha vendutotra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio.Secondo quanto ricostruito da, D’Arcangelo èdalla Procura di Milano, che nel 2019 aveva chiesto e ottenuto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari.