Robert Pattinson muore un'infinità di volte nel trailer di Mickey 17

Il film fantascientifico segna il ritorno alla regia di Bong Joon-ho dopo il trionfo agli Oscar con Parasite Quando manca circa un mese e mezzo all'uscita di17, l'attesissimo film di Bong Joon-ho, la Warner Bros. ci ha fatto un regalo condividendo in streaming un nuovo17 vedenel ruolo principale diBarnes, un "sacrificabile" che viene mandato a morire ripetutamente durante un viaggio per colonizzare un pianeta ghiacciato. In base a quanto possiamo notare da queste nuove sequenze, il film sembra miscelare sapientemente un tipo di fantascienza emozionante con la commedia più spassosa, con ildicheun'diin modi innegabilmente esilaranti. Oltre a