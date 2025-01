Spazionapoli.it - RILEGGI LIVE – La conferenza di Conte: “Napoli da rinforzare. Se non arriverà nessuno, stiamo zitti e lavoriamo”

Segui su Spaziole parole di Antonioa pochi giorni da-Juventus, valida per la 22a giornata: dal mercato alle ultime di formazionila diretta testuale dellastampa di Antonioa pochi giorni dal big match al Maradona trae Juventus. Dalle esigenze di mercato al ringraziamento ai tifosi azzurri: ecco le parole del tecnico.“Ho trascorso 16 anni tra calciatore e allenatore alla Juventus. Gran parte della mia vita calcistica l’ho trascorsa alla Juventus. Per me è stata una grandissima esperienza, un grande insegnamento sotto tanti punti di vista. Io cerco di essere migliore, non solo rispetto ai tempi della Juve, ma anche rispetto ai tempi di 24 ore fa. Abbiamo il dovere di migliorarci quotidianamente. Mi sento più completo. Ho avuto anche esperienze importanti, all’estero, come commissario tecnico, e quindi è inevitabile che ho immagazzinato tanto in questo percorso.