Gamberorosso.it - "Ridurre il grado alcolico per dare una seconda vita al Nero d'Avola". Le aziende siciliane raccontano la sperimentazione sui low alcol

Il mercato del vino chiama, la Sicilia risponde. Il progetto Innonda di Assovini Sicilia sperimenta per la prima volta la deazione e l’uso delle anfore suld’, il vitigno principe siciliano, con l’obiettivo di svecchiare l’offerta e di rispondere ai nuovi trend del consumo. Per riassumere: "It's economy, stupid!".unaald'«Lenon si metterebbero in gioco se non ci fosse uno stimolo del mercato. Oggi esiste uno spazio di mercato e paesi già sensibili. I vini deati e quelli in anfora ci permettono di entrare in questi mercati. È qualcosa di molto interessante. I produttori sono sensibili, rispondono a una grande richiesta. Cerchiamo di rimetterci in carreggiata». A parlare è Marco Parisi, enologo e manager di Feudi del Pisciotto (sede a Niscemi, in provincia di Caltanissetta), una dellecoinvolte nel progetto di ricerca di Assovini, insieme a Tenite Rapitalà, Tenute Lombardo e Dimore di Giurfo .